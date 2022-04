Le pélardon, le fromage frais des Cévennes

Un fromage aux arômes de la garrigue. Car les chèvres sont au grand air 210 jours par an minimum. Elles se nourrissent des Cévennes, des glands, des rousses ou des feuilles de châtaignier. "On fait en sorte qu'elles soient dans un bien-être constant et en contrepartie, on leur demande un peu de lait en échange de bons procédés", lance cet éleveur. Les chèvres ne reviendront qu'au coucher du soleil, après avoir fait vivre le terroir du Languedoc.