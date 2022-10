Le Sacré-Cœur comme vous ne l'avez jamais vu !

Exceptionnellement, il nous emmène en coulisses et nous accorde le droit de gravir les 300 marches qui mènent au toit. Dehors, en levant les yeux, le dôme, comme nul ne le voit jamais, et à l'abri du campanile, un trésor de 18 tonnes, la plus grosse cloche de France, la "Savoyarde". Arrivant en haut, en admirant le panorama, il est difficile d'imaginer que l'édifice vient tout juste d'être classé au monument historique, un siècle et demi après sa construction. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.