Le traditionnel moulin à huile de noix des Bauges

La nature offre ce qu'elle a de plus précieux, une force immuable qui fait tourner la roue de ce moulin. Certains Savoyards ne cessent de l'admirer. À l'intérieur, il y a un monde qui n'existe plus, ou presque. C'est un autre temps. C'est l'histoire d'une huile de noix, couleur or, le fruit d'un travail quotidien.