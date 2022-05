Le traditionnel pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer

Depuis dix jours, les gens du voyage viennent de toute l'Hexagone et d'ailleurs, pour célébrer leur patronne. Dans la crypte de l'église Notre-Dame-de-la-Mer, ils font la queue pour embrasser la Sainte Sara, leur vierge noire. Une fois la messe donnée, c'est la ferveur sur le parvis de l’église quand la vierge noire apparaît. Le porteur l'accompagne dans les rues de la ville entouré de la foule. "C'est notre sainte à nous et là, on va la suivre jusqu'à la mer avec la musique.