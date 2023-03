VIDÉO - Le Vedelou, une viande de veau label rouge

Quand d'autres se préparent pour la traite des vaches, Eric Planchette et son fils Tanguy organisent un autre rituel. À six heures du matin et 18 heures le soir, c'est de la tétée des veaux sous la mère, le moment des retrouvailles. Depuis 20 ans, Eric est producteur de Vedelou, une viande label rouge. Contrairement aux autres types d'élevage en France, ici, le lait en poudre est interdit. Les animaux sont nourris exclusivement au lait maternel.