Les enclos paroissiaux du Finistère bientôt classés ?

Ils comptent parmi les plus beaux joyaux de la Bretagne. Les enclos paroissiaux sont des trésors d'architecture uniques au monde et des symboles de la ferveur chrétienne d'autrefois. Ces vaisseaux de pierre ont été bâtis entre le XVIe et le XVIIe siècle. À l'époque, la culture du lin faisait la richesse des marchands locaux.