Les esclaves de Michel-Ange remontent sur leur piédestal

Voilà ce qui s'appelle "une apparition en majesté". Blanchi, poli, le marbre re-velouté, les géants de deux mètres laissent la lumière parader sur leurs musculatures. Un peu plus saillants, aux mille nuances ivoire et révélés par leur toute récente restauration. Impossible de résister à la tentation. Des lichens et des poussières avaient envahi leurs corps des esclaves rebelle et mourrant. Aujourd'hui, tout le travail de Michel-Ange est intact, jusqu'à ces petits points taillés pour dégager le pied, et nous laisser imaginer le sculpteur confronté à son bloc, concevoir ce qui fera sa marque dans l'histoire de l'art : le non finito.