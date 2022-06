Les feux de la Saint-Jean illuminent Ajaccio

Célébrer la nuit la plus courte et souvent la plus douce, le rituel est ici bien rodé. Après la bénédiction, c'est la confrérie qui allume le brasier. Les Ajacciens se rappellent des coutumes et de la composition du feu. "C'est de la bruyère. Et on amène aussi l'olivier de l'année précédente et les palmes de Pâques de l'année précédente pour les faire brûler dans le feu", nous rapporte une habitante.