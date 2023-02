Les Oursinades de Carry-le-Rouet, un rendez-vous qui ne manque pas de piquant

Il fallait savoir jouer des coudes ce dimanche à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). La foule des grands jours est attirée par un mollusque aux épines, bien connu ici, et célébré grâce à ces Oursinades sur le port. Le rythme d'ouverture des oursins ne s'arrête pas, et la file d'attente, elle, s'allonge devant les étals. "C'est plus qu'une tradition. Regardez le monde qu'il y a, on ne peut même pas marcher" ; "On est né ici, on ne mange que ça", lancent des habitués.