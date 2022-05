Les moules de Corde, le bon goût iodé du Croisic

Le port du Croisic (Loire-Atlantique) s'éloigne et dévoile une mer calme. Le jour se lève et les pêcheurs rejoignent leurs champs de bouées. Ils y installent des cordes. Celles-là sont immergées depuis trois mois et elles sont déjà recouvertes de moules. Florian doit ramasser ce vendredi, cinq tonnes de moules de Corde pour les restaurants.