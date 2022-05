Les Niçois fêtent le mois de mai

Pique-niquer aux sons des fifres et des tambourins et à l'ombre des oliviers, voilà le programme de Mado, 92 ans, chaque dimanche de mai. Comme elle, ils sont des milliers à venir célébrer le printemps et la culture niçoise. "On se rappelle qu'on est Niçois pendant un mois, on l'est toute l'année, mais on le vit vraiment", "que tout le monde soit dans le partage, on est tous en famille, c'est agréable. Il y a de la musique, il y a des spectacles", s'émerveillent-ils.