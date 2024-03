VIDEO - Les Pénitents des Mées, les géants de pierre des Alpes

Les Pénitents des Mées dominent fièrement la vallée de la Durance dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une curiosité géologique impressionnante et un point de repère pour les habitants.

Ils dominent toute la vallée de la Durance. À des dizaines de kilomètres à la ronde, les Pénitents des Mées sont un point de repère pour les habitants. Et plus on s'en rapproche, plus ces monuments de pierre sont grandioses. Leurs formes évoquent mille et une images aux voyageurs de passage.

Des légendes, il y en a plusieurs, et c'est même de là que vient le nom des Pénitents. Selon le mythe, ces silhouettes alignées sont des moines punis après avoir regardé des femmes qui se baignaient dans la Durance. Pour connaître la véritable histoire de ces roches mystérieuses, il faut s'en rapprocher encore et les observer de près. Elles sont composées d'une multitude de petites pierres drainées par les cours d'eau et assemblées avec le temps.

Cette formation géologique s'appelle un poudingue, en référence au pudding, le gâteau anglais composé de petits morceaux de fruits.

Pour un meilleur point de vue sur les Pénitents, il faut prendre un peu de hauteur. À quelques pas de là se trouve l'un des plus célèbres aérodromes de l'Hexagone pour faire du planeur.