Les secrets des Galeries royales Saint-Hubert à Bruxelles

La verrière d'origine de la galerie que les Bruxellois ont surnommée "Le parapluie" est composée de 13.000 carreaux de verres, tous séparés les uns des autres. Ces carreaux sont nettoyés une fois par an. En se promenant dans ces galeries, on découvre d'autres histoires, d'autres trésors comme le plus grand théâtre de la ville. Chaque année, six millions de personnes traversent les galeries. Au fil du temps, les pavés de la galerie Saint-Hubert ont perdu jusqu'à un centimètre d'épaisseur. À Bruxelles, ce lieu continue de faire rêver depuis 175 ans.