VIDÉO - Les secrets des maîtres d'hôtel pour dresser la table parfaite

Partons au cœur du concours des meilleurs élèves maîtres d'hôtel de France ! La finale vient d'avoir lieu et c'est assez fascinant de découvrir leurs astuces, leurs conseils pour dresser la plus belle table.

Vous ne le savez pas forcément, mais une table devrait commencer par ce geste : un coup de fer à repasser pour éviter le moindre pli. Laura et Anaïs ont présenté une table minimaliste. Il y a la règle de base que tout le monde connaît : le couteau à droite et la fourchette à gauche. Retenez que le verre à eau est toujours à la pointe du couteau.

Diego et Perrine, eux, ont décidé de tout mesurer. Précisément un centimètre et demi entre chaque pièce de vaisselle. L'enseignante n'est pourtant pas satisfaite de leur table. Pour nous y retrouver, nous avons demandé quelques conseils à cette spécialiste du service en salle. Notez aussi que sur une table à la française, les fourchettes sont à l'envers.

Lors de cette finale, les binômes s'affrontent sur six épreuves, et notamment la traditionnelle composition du plateau de fromages. Le secret : varier les différents types. En tout, il existe huit familles de fromage. Sur votre plateau, essayez de varier les couleurs et les affinages. Et au niveau du nombre, un chiffre impair s'impose. Et c'est grâce à cette épreuve que Laura et Anaïs ont remporté le titre.