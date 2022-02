Les secrets des passages couverts de Paris

Notre traversée débute au Palais royal, dans le passage des deux pavillons, le plus petit de Paris. Sur le chemin du Grand Boulevard, on entre de suite dans la galerie construite en 1823 : 180 mètres d'élégance et de raffinement. On y déambule la tête levée pour la verrière et les décorations inspirées de l'Antiquité, ou la tête baissée pour ses mosaïques presque intactes.