Les secrets du meilleur saucisson de France

Jérôme a débuté son élevage en 2017. Il y consacre beaucoup de temps et c'est surement cette patience qui fait la différence dans ses saucissons. "On a une viande qui est persillée, c'est gouteux", précise-t-il. Jérôme peut produire jusqu'à 500 saucissons par mois qu'il vend principalement grâce aux commerçants de la région. "Nous, ça nous fait plaisir pour lui parce qu'il se donne du mal, c'est une petite production. C'est local et ça valorise notre région en même temps", confie Marie Quinet, co-gérante de la supérette "Proxi" de la ville. Pour les clients, c'est aussi l'occasion de soutenir et promouvoir un savoir-faire local.