Maître horloger : l'art de célébrer les heures sans les voir passer

Cela fait un demi-siècle que, dans sa boutique du centre-ville de Saint-Étienne, Marc Zimmermann célèbre les heures, sans les voir passer. Ce maître horloger de Saint-Étienne (Loire) n’a pas de montre pour restaurer les plus vieux mécanismes. Pour ceux de 1780, cela peut aller jusqu’à un an et demi de travail.

L’horloger va dénicher l’infiniment petit pour faire l’infiniment grand : vous donner l’heure. Puis, il va guetter le sourire des clients retrouvé lorsqu’ils réentendent la petite musique de l’horloge. Car derrière les tic-tacs, les carillons et les sonneries, se cachent en fait des machines à remonter le temps.