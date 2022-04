Les villages alsaciens décorés pour Pâques

Des couleurs claires ou plus prononcées. Des œufs ou des lapins. Des symboles pour rappeler l'importance de la fête de Pâques en Alsace. Des décorations à admirer sous un beau ciel bleu. Le début du renouveau et d'une saison attendue, de quoi ravir tous les visiteurs. "C'est le mélange des décorations de Pâques et des maisons en colombages", s'émerveille un visiteur dans le reportage en tête de cet article.