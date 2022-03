Limoux, le plus long carnaval du monde

Ils redonnent des couleurs à la ville. Accompagnés de tambours et de trompettes, des bandes de personnages hirsutes et loufoques déboulent dans les rues de Limoux (Aude). Et ça donne le sourire à tout le monde. "Il faut en profiter, le soleil est magnifique. Ici, c'est une institution" ; "Ça donne la gaieté et la joie de vivre", lancent certains.