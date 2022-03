VIDÉO - Loto du Patrimoine 2022 : découvrez la liste des 18 "sites emblématiques" retenus

Pour sa cinquième édition, le Loto du Patrimoine a choisi de privilégier ces 18 sites régionaux, parmi des centaines de projets financés à des niveaux moindres. On peut relever dans la liste une ancienne colonie pénitentiaire, plusieurs châteaux et églises, des chevalements miniers, un cinéma et un théâtre, ou une ancienne léproserie.