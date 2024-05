Lyon : la statue de Louis XIV a retrouvé son piédestal place Bellecour

La statue de Louis XIV, enlevée de son socle en juillet dernier pour des rénovations, est de retour depuis ce mardi 30 avril sur la place Bellecour à Lyon. Un événement pour cette œuvre monumentale qui fêtera ses 200 ans en 2025.

Le Roi-Soleil rayonne de nouveau sur la place Bellecour à Lyon. C'est la fin d'un chantier titanesque : la statue de Louis XIV a retrouvé son piédestal après un peu moins d'un an de travaux.

L'œuvre emblématique, installée au cœur de la plus grande place lyonnaise, avait été déposée le 12 juillet 2023 pour être restaurée. La première fois en près de deux siècles que la statue a quitté son piédestal.

En 2019, une étude de la structure, diligentée par la ville et la métropole de Lyon, avait révélé des fissures et de l’oxydation sur le socle et la statue elle-même.

Soulevée à l'aide d'une grue, l'œuvre de bronze, pesant plus de neuf tonnes, s'était alors élevée dans les airs pour mieux revenir des mois plus tard.

Il a fallu consolider l'armature, réparer les fissures, et faire briller le bronze de nouveau. Plus d'images dans le sujet en tête de cet article.