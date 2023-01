Made in France : comment Troyes a renoué avec son histoire textile

Du pull aux chaussettes, à Troyes, on s'habille Made in France ou plutôt Made in Troyes. Berceau du textile français, la ville de l'Aube revient de loin. Il y a 30 ans, les usines ont fermé les unes après les autres, car produire ailleurs coûte souvent moins cher. Sur les 30 toujours ouvertes, on trouve la marque Petit Bateau, 130 ans d'existence. L'entreprise a traversé des années difficiles, mais elle n'a jamais fermé. Au contraire, elle investit toujours plus, soit deux millions d'euros en 2023, pour des robots, par exemple, au service des couturières, ou encore un million d'euros pour une imprimante.