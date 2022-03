Maîtres affineurs, ils subliment les fromages

Le savoir-faire et la passion Cyrille et Christelle Lorho vont sublimer ces fromages pour en obtenir le meilleur. Un lavage régulier va jouer sur la couleur et la texture. Pour savourer pleinement ces plaisirs gourmands, rendez-vous au magasin, véritable caverne d'Ali Baba du fromage. Pour en profiter avec les yeux et la bouche, il ne reste plus qu'à savourer.