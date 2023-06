VIDÉO - Majestueuse et très attendue, la grande Armada de Rouen est de retour

Mercredi après-midi, une vingtaine d'embarcations, plus loufoques les unes que les autres, ont pris possession de la Seine. On y trouvait même une vache flottante sortie de l'imagination d'étudiants en médecine. Et miracle, la vache n'a pas coulé lors de joutes nautiques endiablées avec des objets flottants pas toujours identifiés. Le ton est donné, car depuis 34 ans, l'Armada c'est aussi cela : dix jours de fête, de spectacles, de musique, qui devraient encore attirer cette année des millions de visiteurs.