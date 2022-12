Manche : des sapins de Noël pour sauver les dunes

"Le vent et la marée font monter le sable, et le sable se retrouve prisonnier des branches de sapin, et cela reconstitue une dune", explique Dominique Dujardin, président de l'association "Le trait de côte". L'enjeu est la préservation de ce qui fait la renommée de Gouville-sur-mer (Manche) : sa côte et ses cabanons. À chaque fois, la dune se referme sur les conifères et gagne au moins un mètre de sable.