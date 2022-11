Marché de Noël de Colmar : face à la crise énergétique, plus de chauffage et des horaires adaptés

Toutes ces nouvelles restrictions visent à réduire la consommation énergétique des marchés. Mais pas de quoi bouleverser la magie de Noël à Colmar. Certains commerçants sont cependant plus chanceux. Le four à tartes flambées et les marmites de vin chaud font office de chauffage central. "Je n’ai pas froid, non. Avec tous les fours, les crêpes, le vin chaud, je n’ai pas froid. J’ai trop chaud même", rit un commerçant. Pas de jalousie, le chalet des douceurs est ouvert à tout le monde. Un point de ralliement naturel peu importe la chaleur. Allez savoir pourquoi.