Marine nationale : après six décennies de service, la mythique Alouette prend sa retraite

Il y a des gestes qui ne trompent pas. Pour le commandant Franck, cette inspection est presque un déchirement. Ce vol est l'un des derniers à bord d'un hélicoptère mythique. Ce pilote de la Marine est à peine plus jeune que l'Alouette. Un appareil léger, polyvalent et très robuste que tous les passionnés comparent à une deux chevaux. Avec plus de 3 000 heures à bord, le commandant Franck a survolé le globe et participé à des sauvetages incroyables, comme lors d'inondation au Mozambique en 2000.