VIDÉO - Ils font vivre Guignol depuis 170 ans

Ils les font toujours rire, toujours vibrer, même en bois, même en 2023. Le roi des marionnettes est indémodable. Patrimoine culturel français, histoire de transmission. Car sous les marionnettes se cache à Bordeaux une même famille depuis 170 ans.

David Guérin, c'est le fils. Avec sa femme Marie et ses filles Jade et Norah, ils cultivent la tradition du Guignol bordelais jusque dans les recoins de leur appartement. David a baigné dans cet univers depuis son enfance. Une vie consacrée aux jeux et aux personnages imaginaires.