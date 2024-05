Marne : à Verzenay, l'étonnante histoire du phare qui n'a jamais vu la mer

Le phare de Verzenay a été construit au début du XXᵉ siècle sur la commune située dans la Marne. Mais que fait-il au milieu des vignes et pourquoi n'a-t-il jamais vu la mer ? Le 13H de TF1 vous raconte.

Au milieu d'une mer de vigne, se trouve le phare de Verzenay qui veille depuis 1909 sur le patrimoine champenois. Pour s'élever aussi haut que lui, il faut gravir les 101 marches qui nous séparent de la terre.

Aujourd'hui, le patrimoine viticole de Verzenay (Marne) se partage et se déguste dans des flûtes de champagne. On comprend mieux désormais pourquoi, après avoir trinqué, on se sent comme les gardiens d'un phare suspendu au-dessus d'une mer verte.

Quant au mystère du phare... Pour faire connaître sa marque de champagne créée en 1909, Joseph Goulet a décidé de faire un coup de publicité en faisant construire un phare sur une butte, au milieu du vignoble champenois. Le soir, la lanterne se met à tourner et éclaire les collines de Verzenay jusqu’à être visible depuis Reims. C’est l’un des premiers édifices de la région en béton armé.