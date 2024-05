Marseille : à la découverte des trésors méconnus de la célèbre Corniche

La Corniche se trouve à Marseille (Bouches-du-Rhône). Profitons de ses quelques trésors méconnus.

Plage des Catalans à Marseille, les baigneurs ne nagent jamais vraiment seuls. Sous leurs pieds, se trouvent des créatures étranges que l'on vous propose de découvrir dans la vidéo en tête de cet article. Tout un monde secret se cache en profondeur.

Ces statues ne sont pas des vestiges archéologiques, mais un musée. Pour le visiter, pas besoin de prendre un ticket. Ces œuvres subaquatiques mystérieuses attirent les curieux, mais aussi les poissons. Et c'est à ça que sert ce musée. C'est un récif qui se fait coloniser tous les ans. Plus d'informations et d'images dans la vidéo en tête de cet article.