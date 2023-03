VIDÉO - Métier d'art : il donne vie à des ours en peluche

Son savoir-faire, Cyriaque le tient d'un autre fabricant. Encouragé, il s'est lancé à tâtons dès ses 19 ans. De ses ours, il connaît tout ou presque. Il en a même raconté l'origine dans un livre. En y apprend que le premier ours articulé est né en 1903, dans l'entreprise Steiff. Cette dernière se situe en Allemagne et est toujours en activité. L'ours est devenu une peluche tellement populaire qu'elle s'invite même dans les programmes télé, comme dans Bonne nuit les petits.