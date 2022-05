Mieux qu’un sandwich, la galette-saucisse

Allons chez Thierry pour en goûter une. Ici, c'est le roi de la galette. Il en fait depuis 1986. Dans la camion d'en face, la saucisse nous appelle, elle crépite. Max et Lucie reviennent d'un tour du monde, mais ils ne rêvaient que de ça. "La galette, ça reste quand même breton. On est fier de notre Bretagne, fier de notre galette", lance Max. Et après une si longue attente, quand on est Breton , il en faut peu pour être heureux.