Mieux qu’un sandwich, le talo basque

Il ne reste plus qu’à préparer la pâte. La base de la galette basque, c’est le maïs local, le Grand Roux. La première étape est de mélanger la farine de maïs à un bouillon aux herbes, avec énergie. Il faut ensuite former des galettes, les faire dorer quelques minutes, puis ajouter le Kintoa et le fromage de brebis. C’est une recette traditionnelle, mais incontournable. En salles, la petite galette fait l’unanimité. C’est le secret du talo, offrir à ceux qui la dégustent, tout le Pays basque.