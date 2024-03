Du sac à main de luxe au jardin, l'osier une plante toujours plus tendance

L'osier de vannerie ne s'utilise plus seulement pour fabriquer des paniers ou des corbeilles à pain. Dans la mode ou la décoration, on en fait de plus en plus souvent des objets de luxe. Une équipe de TF1 s'est rendue à Villaines-les-Rochers, capitale de la vannerie.

Des brins dorés à presque deux mètres de hauteur. A Villaines-les-Rochers, capitale de la vannerie, les terres humides de la vallée de l'Indre sont idéales pour cultiver l'osier. Dans la coopérative où a été tourné notre reportage 45 artisans assurent la moitié de la production française.

On y fabrique les paniers et les corbeilles de nos boulangeries, des bracelets, et désormais même des sacs à main. L'osier est une matière de plus en plus à la mode. "La matière naturelle ça plait énormément, le fait que ça soit fabriqué en France", explique dans le reportage en tête de cet article, Martine Veillault, présidente coopérative de vannerie, qui précise qu'"actuellement le luxe représente 50% du chiffre d'affaires".

Une plante tendance, partout, y compris dans vos jardins où au printemps, les pousses forment un mur de branches et de feuilles autour des haies en osier, pratiques et économiques.

Si la demande en osier augmente, la production elle stagne, faute de nouveaux osiériculteurs. Or, pour Jean-Marie, vannier depuis 42 ans, le travail de l'osier ne peut être remplacé par une machine. "Il est irrégulier en diamètre, il n'y a pas un brin de la même longueur, la même largeur", explique-t-il avant de résumer : "l'osier c'est les dix doigts".