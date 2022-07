Mon commerçant a la recette : l'aile de raie à la crème

Un centre historique médiéval, de jolies maisons à colombages, Bayeux (Calvados) a tout d'une carte postale lorsque la lumière éclaire en douceur les petites rues pavées. À deux pas de l'une des plus belles cathédrales de l'Hexagone, la vieille ville commerçante est très vivante. Mickael Criaud y est l'unique poissonnier. Depuis 20 ans, il se lève tôt chaque matin pour prendre soin de ses clients. "On est très bien reçu, ils savent conseiller et il y a des produits très frais", témoigne une habituée.