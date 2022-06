Mon commerçant a la recette : la caponata du primeur

Luc, lui, la cuisine à sa façon, en version caponata sicilienne. L’oignon et l’ail vont apporter du parfum. On ajoute la tomate cœur de bœuf à la chair bien dense et pas trop juteuse. Une cuillère de graine de coriandre concassée, un mélange de quatre-épices, quelques olives de Provence, des câpres, enfin un peu de vinaigre pour une pointe d’acidité.