Mon commerçant a la recette : le steak du boucher

La recette qu'il suggère, Benoît l'a testé chez lui. La première étape est de maîtriser la cuisson. La viande doit être croustillante en surface et saignante à l'intérieur. Pour qu'elle ne soit pas froide, vaut mieux la laisser à température ambiante avant la cuisson, et attendre quelques minutes avant de la déguster pour que les fibres se détendent. Sur un lit de roquettes, on place une pièce de boucher tendre à souhait, et toute la saveur d'une recette d'été parfaitement équilibrée.