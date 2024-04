La Petite Maison de la famille Ingalls est recréée dans une prairie du Morbihan (et vous pouvez y dormir)

C'est l'une des maisons les plus célèbres au monde, que Charles Ingalls a construit de ses mains dans la série. Une histoire racontée à la télévision depuis les années 70, qui a donné des idées à une passionnée en Bretagne. Fan du programme, elle a reconstruit une réplique bluffante de réalisme.

C'est une petite maison qu'on ne présente plus, celle de la plus célèbre des prairies qui a donné son nom à une série américaine. Mais bien loin des plaines de l'Ouest américain, nous sommes cette fois au cœur du Morbihan. Cette bâtisse tout en bois, visible dans la vidéo en tête de cet article, est la copie de celle de la série américaine des années 70, où le public suit le quotidien de la famille Ingalls, des fermiers du Minnesota au XIXe siècle : Charles, Caroline et leurs trois filles. "Ici, vous avez la chambre de Charles et Caroline, avec la tête de lit identique", montre fièrement Claire Vilani.

À l'intérieur, un confort modeste. Pas de wifi, pas de four, mais l'eau courante. Cette demeure, c'est le projet de Claire, une fan de cette série. Elle a imaginé les plans en visionnant de nombreux épisodes. "J'ai baigné dans la série, je suis née en 1975. Elle est sortie le 18 décembre 1976 en France, donc quand j'ai commencé à la regarder, j'avais cinq ou six ans à peine, donc j'ai vraiment vécu à travers cette série-là", ajoute la propriétaire.

La maison est régulièrement louée pour de courts séjours. Certains visiteurs n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir la voir de leurs propres yeux, avec la tenue vestimentaire de rigueur. "On voulait vraiment y séjourner une nuit pour être dans l'atmosphère. L'ambiance, tout y est, ça nous transporte dans le temps", sourit une cliente dans la vidéo en tête de cet article.

Le Far West inspire aussi à quelques kilomètres. Dans ce camping niché en pleine nature, des cabanes de trappeurs ou des tipis d'Indiens, mais également un campement western. Le site existe depuis une dizaine d'années. Le western comme décor, un argument qui séduit pour les deux gérants. Preuve de leur succès, tout s'affiche complet en cette saison.