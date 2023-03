VIDÉO - De la terre, de l'eau, et une bonne pincée de savoir-faire : les secrets des carreaux d'argile

De la terre et de l'eau, il y a eu six générations de fabricants de carreaux dans cette tuilerie de Gironde. L'artisan extrait l'argile à partir d'une veine située dans son jardin, à quelques mètres de la tuilerie qu'il ne veut surtout pas moderniser. Mais le travail est extrêmement délicat à chaque étape, et notamment au moment du damage. L'humidité de l'air et le temps du séchage, Alain surveille ses carreaux comme le lait sur le feu.