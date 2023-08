VIDÉO - Des facteurs d'orgues du monde entier réunis pour leur congrès à Strasbourg

C'est sans doute l'un des plus impressionnants et l'un des plus célèbres orgues. Mozart en personne y avait posé ses doigts en 1778. Ici, des spécialistes du monde entier sont venus écouter religieusement l'orgue Silbermann de l'église Saint-Thomas de Strasbourg.

L'instrument a été classé au titre des monuments historiques. Des professionnels, fabricants, artisans, sont venus découvrir l'envers du décor, comme des tuyaux centenaires, un patrimoine en Alsace.