VIDÉO - Profession nacrier : l'art de sublimer les coquillages

Son savoir-faire, Pascal Michelot ne le doit qu'à lui-même. Ni école, ni maître d'apprentissage... Au fil des ans, il s'est forgé sa propre façon de travailler la nacre. "La nacre, elle offre toutes les possibilités. On peut la graver en surface, on peut rentrer dedans pour donner un effet relief", explique-t-il. Du coquillage à la nacre, Pascal Michelot aura réalisé son rêve d'enfant et ouvert sa boutique, libre de créer selon l'inspiration du jour.