Napoléon : ils se passionnent pour les reconstitutions

Marc Schneider est un acteur américain qui a fait de son rôle de Napoléon Bonaparte son métier. Décembre 1804, au côté de sa chère et tendre Joséphine, Napoléon passe en revue ses troupes qui viennent de lui prêter serment. Une cérémonie de la Distribution des Aigles, reproduite aussi fidèlement que possible. "On ne se prend pas au sérieux mais on fait les choses très sérieusement", raconte un participant. Et c'est la convivialité qui fait toute la différence. Le public est invité à partager le quotidien des soldats, mieux qu'une leçon d'histoire.