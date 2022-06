Nîmes en fête pour sa feria

Mieux vaut rester concentré et prévoir une belle échappée. Dans les arènes de Nîmes, les jeunes raseteurs font face à des taureaux camarguais de plus de 300 kilos. Il n'y a pas de mise à mort dans la course camarguaise. Les raseteurs doivent attraper les attributs situés entre les cornes du taureau. "Le fait que ça soit un jeu entre les hommes et les taureaux, franchement, c'est fantastique", lance une dame. Un spectacle qui rassemble toutes les générations de Nîmois.