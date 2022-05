Nîmes se met à l’heure romaine

En effet, 122 ans après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien est menacé par les peuples du Nord de l'Angleterre. "On est chez nous. On connaît bien nos terres. On sait où sont placés les Romains", lance un autre participant. Plus de 500 bénévoles passionnés participent à cette reconstitution. Ici, les costumes sont des répliques des pièces de musée, mais les émotions sont bien réelles.