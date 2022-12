Noël : pourquoi la Befana passe-t-elle en Italie ?

Le reportage de TF1 en tête de cet article nous fait faire connaissance avec la Befana, qui transporte des caramels et du charbon sur son balai dans la nuit du 5 au 6 janvier. Dès la tombée de la nuit, cette "vieille sorcière" est chargée d’offrir aux enfants les plus sages des bonbons, et aux plus turbulents de simples morceaux de charbon comme punition. Avant sa venue, il faut tricoter une chaussette où seront discrètement glissées des friandises tant attendues par les enfants pour clôturer les fêtes de fin d’année et célébrer l'arrivée de la nouvelle année lors de l’Épiphanie. Nos journalistes ont interrogé de petits Italiens aux abords d'une école : "Moi, je n’aime pas la Befana parce qu’elle ne m’apporte jamais de bonbons", peste l'un d'eux.