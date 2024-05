Du grand-père au petit-fils, cette famille restaure les monuments historiques

Dans la série des "familles formidables" de nos régions, découvrons celle qui prend soin de nos monuments historiques. Avec 140 ans de savoir-faire, du grand-père au petit-fils, ils sont remarquables et passionnés.

Chez les Nonnotte, toute la famille œuvre sur le même chantier. Leur métier, la restauration de patrimoine, c'est une affaire de famille depuis 1878. Dans le sujet ci-dessus, tous les membres se retrouvent dans un hôtel particulier de Dijon, où ils rafraîchissent des décors du XVIIe siècle. Sept salles à repeindre et plusieurs mois de travail, avec au bout, la fierté de laisser une trace, comme les précédents restaurateurs.

Avec l'aide de sa mère Sandrine pour la comptabilité, Alexy Nonnotte gère l'entreprise. Comme toute la famille, il s'est mis au métier très jeune. Roland Nonnotte est toujours là pour suivre les chantiers. Il a 83 ans et pas question de prendre sa retraite. La passion des monuments historiques est l'une des spécialités de la famille Nonnotte. Ils rénovent la voûte d'une église comme à l'époque. Pour faire un plâtre, par exemple, Alexy suit la recette ses ancêtres. "On fait ça à l'œil. On ne prend pas de mesure", confie-t-il. Une famille extraordinaire à décpuvrir dans la vidéo en tête de cet article.