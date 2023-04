VIDÉO - Notre-Dame de Paris : l'incroyable chantier de reconstruction de la flèche

La flèche, qui mesurera 66 mètres comme son modèle du XIXe siècle, est constituée de cinq parties. L'une des pièces maîtresses du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui doit rouvrir fin 2024, selon le ministère de la Culture. En mars, le général Jean-Louis Georgelin, nommé par Emmanuel Macron pour piloter la restauration de la cathédrale, s'était félicité de voir que "l'engagement pris en termes de délais sera tenu, avec patience et ténacité. Il en va de la réputation de la France !"

"Bientôt, on verra dans le ciel de Paris la flèche et son coq", avait-il ajouté, précisant que "la livraison du tabouret est prévue pour le 15 avril 2023, quatre ans après l'incendie". La célèbre flèche, identique à la précédente conçue par l'architecte Viollet-le-Duc et qui s'était effondrée dans l'incendie, "devrait poindre à nouveau dans le ciel de Paris d'ici la fin de l'année", avait indiqué de son côté début février l'établissement public maître d'ouvrage du chantier de reconstruction. Elle culminera aussi à 96 mètres du sol, avec les mêmes matériaux d'origine, du chêne pour la structure (220 tonnes) et du plomb pour la couverture et les ornements (140 tonnes).