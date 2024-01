VIDÉO - Notre-Dame : pour la première fois depuis 5 ans, on peut admirer le coq sur la flèche

Le coq au sommet de Notre-Dame de Paris est de nouveau visible. Le démontage de l'échafaudage qui entoure la flèche vient en effet de commencer. Une opération d'équilibriste à 96 mètres de hauteur.

C'est une nouvelle étape symbolique, cinq ans après l'incendie qui avait ravagé Notre-Dame de Paris : l'échafaudage qui entoure la flèche commence à être démonté, laissant apparaître son nouveau coq doré, comme on peut le voir dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

La flèche "visible" au moment des JO

Cette célèbre flèche, conçue par l'architecte du XIXe siècle Eugène Viollet-le-Duc, s'était effondrée avec d'autres parties de la cathédrale le 15 avril 2019 dans un incendie spectaculaire dont les images avaient été diffusées en direct, suscitant une émotion planétaire.

Elle est réapparue pour Noël avec sa croix et son coq, à 96 mètres de hauteur, mais on ne distinguait que sa silhouette derrière cet échafaudage. Sa dépose va se poursuivre tout au long du printemps et elle sera "suffisamment bien avancée pour qu'au moment des Jeux Olympiques (26 juillet-11 août) où il y aura beaucoup de monde à Paris, cette flèche soit bien visible dans le ciel de Paris", a promis début janvier Philippe Jost qui dirige l'établissement public chargé du chantier de reconstruction.

À sa réouverture, fixée le 8 décembre 2024, Notre-Dame de Paris doit être en mesure d'accueillir 14 millions de visiteurs, soit deux millions de plus qu'avant l'incendie.