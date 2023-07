VIDÉO -Notre-Dame : découvrez les images de la charpente, prête à être posée

Pour Will Gusakov, charpentier américain, c’est le dernier jour. Il a laissé sans hésiter son entreprise aux États-Unis pendant six mois. La parenthèse se referme. "C'est un peu triste de partir. Je voudrais bien rester un peu plus longtemps, juste pour finir le chantier", regrette-t-il. "Pour moi, c'est formidable. J'ai beaucoup appris et je reviendrai pour voir la cathédrale", ajoute-t-il. Comme lui, une vingtaine de charpentières et charpentiers, américains, anglais, et français, partagent la même passion et un peu la même vie, le temps du chantier. Une communauté s’est formée autour du projet Notre-Dame. "C'est un métier où il y a un esprit d'équipe. Le fait de manger tous ensemble, ça fédère. Ce sont des moments où on débriefe, où on parle d'autres choses aussi ", raconte Loïc Desmonts, charpentier dans l'Eure.