"Bonne année, bonne santé", "s'embrasser sous le gui"... D'où viennent les expressions du Nouvel An ?

La coutume joint une phrase à la liesse festive « bonne année, bonne santé », dans le reportage de TF1 en tête de cet article, le linguiste, Bernard Cerquiglini, a décortiqué ces vœux qui nous accompagneront au début de cette nouvelle année : "Il ne faut pas oublier que de nos jours la santé est le contraire de la maladie. Or pendant des siècles, la santé, c'est le fait d’être sain de corps et d’esprit. On est sain lorsque l’on se trouve dans une situation de bonheur, de bien-être, et de confort à la fois matériel et physique."